الأخبار

تحركات لافتة في عين الأسد القوات الأمريكية تنفذ عملية تمشيط بـ"طائرات مسيّرة غريبة" في العراق


كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، عن تنفيذ القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة (عين الأسد) غرب العراق، عملية تمشيط مفاجئة لمقتربات القاعدة باستخدام طائرات مسيّرة صغيرة وغريبة الشكل.

وقال المصدر  إن "القوات الامريكية في قاعدة عين الأسد نفذت مع ساعات الفجر الأولى عملية تمشيط ميدانية مفاجئة طالت الأسوار الخارجية من الجهتين الشرقية والغربية، من خلال دوريات راجلة ومتحركة رافقها استخدام طائرات مسيّرة صغيرة الحجم شوهدت تحلق على ارتفاع منخفض فوق محيط القاعدة لمسافة مئات الأمتار عن الأبراج الخارجية".

واشار الى أن "العملية جرت بشكل مفاجئ، ويبدو أن هناك سبباً أمنياً محدداً دفع القوات الامريكية لاتخاذ هذا الإجراء"، مبيناً أن "التحركات تركزت في مناطق معينة من محيط القاعدة من دون إعلان رسمي حول ما إذا تم العثور على شيء أو ما إذا كانت العملية جاءت استناداً إلى مجسات استخبارية محددة".

واوضح المصدر أن "عملية التمشيط تأتي، على ما يبدو، في إطار تعزيز إجراءات تأمين القاعدة ضد أي تهديدات محتملة، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تشهدها مناطق غربي العراق".

وفي (9 تشرين الأول 2025)، أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، أن التحركات الأمريكية في المنطقة مثيرة للقلق حيال الملف العراقي في ثلاثة اتجاهات مباشرة.

وقال عبد الهادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يحمل أبعاداً استراتيجية متعددة، إذ تراهن واشنطن على أوراق اقتصادية وعسكرية وسياسية لدفع رؤيتها الجديدة للمنطقة، ما يجعل تحركاتها مصدر قلق ليس للعراق فحسب، بل لدول المنطقة كافة".

وأضاف أن "بعد عملية طوفان الأقصى، اتضح أن الولايات المتحدة تضرب بعلاقاتها واتفاقياتها عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بمصالح الكيان المحتل، الأمر الذي يستوجب من دول المنطقة إعادة حساباتها في التحالف مع واشنطن".

وأوضح عبد الهادي أن "التحركات الأمريكية الأخيرة، وخاصة العسكرية منها، تثير القلق في ثلاثة اتجاهات تتعلق بالعراق؛ أولها التحشيد العسكري في بعض المناطق وتلويحها بإمكانية شن حرب على إيران، ما قد ينعكس سلباً على بغداد ودول الجوار، وثانيها التساؤلات حول شكل الانسحاب الأمريكي المحتمل من العراق، وهل سيكون هادئاً أم سيتسبب بأزمات كما حدث بعد عام 2011، وثالثها الدعم اللامحدود الذي تقدمه واشنطن للكيان المحتل في عدوانه على دول المنطقة".

وختم بالقول إن "هذه التطورات تتطلب من العراق بلورة خطة دفاع وطنية تحمي سماءه وأرضه، وتعزز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والتعقيدات المقبلة".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
