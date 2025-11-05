وزارة الدفاع: مخصصات الخطورة للمنتسبين مستمرة دون انقطاع

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، أن مخصصات الخطورة للمنتسبين مستمرة دون انقطاع، ابتداءً من الشهر المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تنفي ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار يقضي بإيقاف أو تقليص مخصصات منتسبي القوات المسلحة ابتداءً من الشهر المقبل".

وأضافت أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً، ولم يصدر عن وزارة المالية أي توجيه أو قرار بهذا الشأن، كما أن صرف هذه المخصصات مستمر وفق القوانين والتعليمات".

وأشارت إلى أن "وزارة المالية قد نفت في وقت سابق هذه الأخبار"، مؤكدةً أنه "لم يصدر أي أمر بإلغاء هذه المخصصات".

ودعت وزارة الدفاع بحسب البيان "جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد حصراً على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والتي يتم نشرها عبر موقعها ومنصاتها الرسمية".