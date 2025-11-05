الأخبار

الشيخ همام حمودي: "أبشر ياعراق" سند من لا سند له ومشروع كل عراقي يطمح لدولة كريمة تعزه


اكد الشيخ همام حمودي، رئيس تحالف أبشر ياعراق، ان النظام الديمقراطي الدستوري الحالي أنهى عقوداً طويلة من الانقلابات والأنظمة الاستبدادية، وهو نعمة باركتها المرجعية إلاُ انه تخللته أخطاء تستوجب تصحيح مساره برؤية جديدة، يتحمل مسؤوليتها الشعب بحكم أنه هو صانع القرار الاول فيه عبر ممثليه تحت قبة البرلمان.

وبيٌن الشيخ حمودي، خلال تجمع انتخابي لمرشح قائمة أبشر ياعراق عيدان خضر الوطيفي، بناحية النيل في بابل، أن الانتخابات هي فرصة الشعب لإيجاد برلمان قوي يمثله، منوهاً الى ان جميع السلطات وسياسات إدارة الدولة بيد مجلس النواب، وبالتالي فإن التغيير والتصحيح والإصلاح يصنعها القرار الشعبي، وعلى العراقيين إدراك أهمية أصواتهم في ذلك.

واكد الشيخ حمودي، ان أبشر ياعراق يرفع شعار "العراقي أولاً" وهو سند من لا سند له من الموظفين الاكفاء غير المتحزبين، والمظلومين، وهو مشروع كل عراقي يطمح لدولة كريمة تعزه، دولة هو يقرر أولوياتها بما يخدم مصالحه ويحل أزماته، ويكون مشاركاً بمشاريعها الاقتصادية، وهذا كله يتحقق بانتخاب الصالح الامين النزيه الشجاع لمجلس النواب.

 

