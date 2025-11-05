الرئيسية
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يجري في أوربا؟ أحداث غير نمطية تنذر بحرب متوقعة
وكالة انباء براثا
92
2025-11-05
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي: "أبشر ياعراق" سند من لا سند له ومشروع كل عراقي يطمح لدولة كريمة تعزه
وزارة الدفاع تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بتأمين الانتخابات المقبلة
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يجري في أوربا؟ أحداث غير نمطية تنذر بحرب متوقعة
توقيف مدير شركة سياحة عراقية في مطار طهران لحوزته مبلغ كبير من الأموال تعود لمنظمة الحج الإيرانية.
الاستخبارات العسكرية تعتقل 9 أجانب حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية
إقالة مدير صحة البصرة وعضو مجلس المحافظة يكشف الأسباب
النزاهة تضبط 4 موظفين لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى
وزارة العمل: إطلاق مبادرة التأمين الإعلامي لشمول العاملين بالضمان الاجتماعي
وزارة العدل: أطلقنا سراح 10213 نزيلاً منذ تنفيذ قانون العفو ومجرمو سبايكر غير مشمولين
النجف الأشرف: المسيرة الفاطمية السنوية تُحيي ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
تعليق جديد للتربية بخصوص تعطيل المدارس خلال الانتخابات
765
التربية: تعطيل الدوام فقط في المدارس المخصصة كمراكز انتخابية
741
مصدر: تعطيل الدوام الرسمي في العراق من يوم السبت المقبل الى الأربعاء
661
مجلس محافظة ذي قار بعطل الدوام الرسمي غدا بمناسبة شهادة السيدة الزهراء عليها السلام
582
بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)، تعطيل الدوام يوم غد الأربعاء في عدة محافظات
577
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
