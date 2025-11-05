الاستخبارات العسكرية تعتقل 9 أجانب حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على تسعة أجانب يرومون الدخول بصورة غير قانونية باتجاه محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان انه "استمرارا لعمليات تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وأمن فرقة مغاوير 23 تم نصب كمين محكم حيث أسفر عن إلقاء القبض على تسعة أجانب من جنسيات مختلفة كانوا مختبئين في قطع (سقف ثانوي) داخل عجلة لكن الحس الاستخباري ويقظة رجال الاستخبارات العسكرية تم كشفهم والقبض عليهم".

وتابعت، انهم "كانوا يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بهذه الطريقة بصورة غير شرعية وقانونية"، لافتة الى انه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".