إقالة مدير صحة البصرة وعضو مجلس المحافظة يكشف الأسباب

قرر مجلس محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، إقالة مدير صحة المحافظة عباس التميمي، فيما كشف أحد أعضاء المجلس أسباب الإقالة.

وقال عضو المجلس علي عدنان في حديث صحفي إن "21 عضوا من أصل 23 صوتوا اليوم على إقالة مدير صحة المحافظة عباس التميمي".

وأضاف عدنان، أن "المجلس وجه 73 سؤالا (مخيفا) لمدير صحة البصرة للاستفهام عنها، ولكنه تغيب عن الجلسة وهذا سبب كاف لإقالته"، مبينا ان "البصرة فيها أطباء وشخصيات كفوءة قادرة على شغل هذا المنصب ولا يقتصر على شخص معين".