النزاهة تضبط 4 موظفين لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن ضبط 4 موظفين في وزارات النفط والماليَّة والتعليم العالي والبحث العلمي لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان إن "فريقاً مُؤلّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى، قام بالانتقال إلى محطة تعبئة ربيعة الحكوميَّة، وتمكَّن من ضبط مُدير المحطة على خلفيَّة قيامه بفتح المحطة ومباشرة بيع المنتوجات النفطيَّة، على الرغم من قيام وزارة التخطيط/ السيطرة النوعيَّة بغلق المحطة؛ لوجود تلاعبٍ بالعدَّادات ومن دون ورود إشعارٍ بفتحها".

وأضافت أنَّ "الفريق ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة تقاعد نينوى على خلفيَّة قيامهما بإطلاق رواتب تقاعديَّةٍ لمُتقاعدين مُتوفّين، بعد أن تمَّ إيقاف صرفها"، لافتةً إلى "ربط شهادات حياتهم خلافاً للضوابط والتعليمات؛ بالرغم من عدم وجود أضابير أصليَّـة أو فرعيَّـة لهم في المُديريَّة".

وتابعت أنه "في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط عضو لجنة تنفيذ مشروع أحد المُجمّعات الإسكانيَّـة لطالبات الجامعة التقنيَّـة الشماليَّـة؛ لتلاعبه في الوصولات المُقدَّمة من قبله"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم اعترف بحيازة جزءٍ من مبالغ تلك الوصولات".

وأكدت الهيئة أنه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين الأربعة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادتين (340 و331).

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
