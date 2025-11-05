وزارة العمل: إطلاق مبادرة التأمين الإعلامي لشمول العاملين بالضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة التأمين الإعلامي لشمول جميع العاملين بالقطاع الإعلامي بالضمان الاجتماعي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي أطلق مبادرة "التأمين الإعلامي" لشمول جميع العاملين في وسائل الإعلام بالضمان الاجتماعي".

كما وجّه الأسدي، بحسب البيان " بتشكيل فرق متخصصة لمتابعة معاملات الإعلاميين وتقديم الدعم الكامل لهم"، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى "تسجيل العاملين لديها لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية".