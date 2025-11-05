وزارة العدل: أطلقنا سراح 10213 نزيلاً منذ تنفيذ قانون العفو ومجرمو سبايكر غير مشمولين

صرّحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح 10213 مسجوناً شملوا بقانون العفو العام منذ تاريخ البدء بتنفيذ هذا القانون، فيما أشارت الى أن المدانين بجريمة سبايكر غير مشمولين بالقانون، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي للوكالة الرسمية، إن "عدد المطلق سراحهم جراء شمولهم بقانون العفو العام بلغ 10213 منذ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية الأول من تشرين الثاني الحالي".

كذلك أضاف أن "عمليات الإفراج بقرارات أخرى شملت 2780 مسجوناً إثر انتهاء فترات محكوميتهم أو نتيجة للإفراج الشرطي أو عمليات إعادة المحاكمة".

كما بيّن، ان "المدانين في جريمة سبايكر غير مشمولين بقانون العفو العام"، مشيرا الى أنهم "تقدموا بطلبات الى مجلس القضاء الأعلى لإعادة محاكمتهم، وما زالوا بانتظار إعادة التحقيق"