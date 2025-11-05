النجف الأشرف: المسيرة الفاطمية السنوية تُحيي ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

أحيا جمعٌ غفيرٌ من المؤمنين في محافظة النجف الأشرف، ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، بإقامة المسيرة السنوية التي انطلقت من مكتب المرجع الديني، بشير النجفي (دام ظله) باتجاه المرقد العلوي المطهّر، وسط أجواء حزينة لمواساة أهل بيت النبوة (عليهم السلام)، إذ شارك المرجع النجفي (دام ظله) شارك في المسيرة الفاطمية السنوية.

كذلك شارك في المسيرة طلبة العلوم الدينية والحوزة العلمية، إلى جانب الزائرين القادمين من مختلف المحافظات، الذين عبّروا عن حبّهم وولائهم للزهراء (عليها السلام) واستذكار مواقفها العظيمة في نصرة الإسلام ورسالة أبيها النبيّ محمد (صلى الله عليه وآله)، وهي من ضمن الفعاليات السنوية التي يشرف عليها مكتب المرجع الشيخ بشير النجفي لإحياء ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، والتي تُعدّ من أبرز مظاهر العزاء في مدينة النجف الأشرف".