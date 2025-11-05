الأخبار

وزارة التعليم العالي: افتتاح ثلاث كليات في جامعة الكرخ للعلوم ببغداد


 

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، ثلاث كليات في جامعة الكرخ للعلوم ببغداد، إذ ذكرت الوكالة الرسمية، إنه "تم افتتاح ثلاث كليات في جامعة الكرخ للعلوم بقضاء أبو غريب غربي بغداد في أقسام الهندسة والقانون وكلية الإدارة والاقتصاد".

كذلك بيّن، أن "كلية الهندسة تضم ثلاثة أقسام منها الهندسة المدنية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي، أما كلية الإدارة والاقتصاد فتضم أقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية".

وزارة التعليم العالي: افتتاح ثلاث كليات في جامعة الكرخ للعلوم ببغداد
