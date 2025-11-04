بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)، تعطيل الدوام يوم غد الأربعاء في عدة محافظات

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد اﻷربعاء، حيث قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

كذلك أعلن مجلس محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

كما قرر مجلس محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، فيما أعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).