تحالف الفتح يحذر: جيوش إلكترونية تشعل الفتن قبل الاقتراع.. الحذر من حرب الشائعات

حذر تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، من تصاعد الشائعات وحملات التضليل مع اقتراب موعد الانتخابات، داعيا الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لمواجهة محاولات التأثير على الناخبين وزعزعة الثقة بالعملية الانتخابية.

وقال عضو التحالف محمود الحياني في حديث صحفي، إن “الفترة التي تسبق يوم الاقتراع تشهد نشاطا واسعا لـجيوش إلكترونية وجهات مغرضة تعمل على خلق الفتن وتأليب الشارع عبر نشر أخبار مفبركة ومقاطع مزيفة تهدف إلى تشويه الحقائق والإضرار بالمسار الديمقراطي”.

وأضاف أن “هذه الحملات الممنهجة تسعى إلى إثارة الاحتقان السياسي والاجتماعي، ما يتطلب من المؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الشائعات ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها”، مؤكدا على ضرورة “الالتزام بالمنافسة الشريفة واحترام إرادة الناخب العراقي”.

وأشار الحياني إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوعي الجماهيري والإعلامي لمنع الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة، وتأمين بيئة انتخابية آمنة وشفافة تضمن مشاركة واسعة”.

وشدد على “أهمية دور مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية في رصد الانتهاكات الإلكترونية والإعلامية التي تستهدف العملية الانتخابية، حفاظا على نزاهتها واستقرار البلاد”.

وتتزامن التحذيرات مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، وسط تصاعد النشاط الإلكتروني غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار حملات تضليل تستهدف المرشحين والناخبين على حد سواء، ما دفع القوى السياسية إلى المطالبة بتكثيف الجهود الرقابية والإعلامية لضمان انتخابات هادئة ونزيهة.