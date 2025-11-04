مجلس محافظة ذي قار بعطل الدوام الرسمي غدا بمناسبة شهادة السيدة الزهراء عليها السلام

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي للمجلس احمد سليم الابراهيمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاربعاء الموافق ٥ تشرين الثاني، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".

وأضاف ان "هذا القرار يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية التي يستمر دوامها لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".

وذكر ان "العطلة جاءت تقديرًا للمناسبة الدينية الجليلة واستذكارًا لسيرة السيدة الزهراء (عليها السلام) وما تمثله من قيمٍ إيمانيةٍ وإنسانيةٍ سامية".