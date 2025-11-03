وثائق تكشف تزوير مرشح تقدم محمد ثامر لوثيقته الدراسية.. والمفوضية لم تستبعده بعد

نشرت وثائق تؤكد قيام المرشح عن حزب تقدم محمد ثامر زرزور بتزوير وثيقته الدراسية، وعلى الرغم من ذلك لم تقم مفوضية الانتخابات بإستبعاده من السباق الانتخابي.

وذكرت الوثائق الصادرة من وزارة التربية بتاريخ 2025/10/21، "نؤيد صحة صدور كتابنا والمتضمن الغاء كتاب معادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة العائدة لمحمد ثامر زرزور والحاصل عليها من المدارس التركية استناداً الى توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة والمبلغ الينا بموجب كتاب مديرية الشؤون القانونية / شعبة تنفيذ التوصيات بالعدد (5915/6/1) في 2025/9/23".