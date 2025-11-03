وزارة الداخلية: ضرورة الجاهزية الكاملة لمراكز الدفاع المدني

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمراجعين في جميع مراكز الشرطة، فيما شدد على ضرورة الجاهزية الكاملة لمراكز الدفاع المدني، إذ ذكر بيان لوزارة الداخلية، أن"وزارة الداخلية تواصل تطوير بناها التحتية وفق خطة ممنهجة، إذ افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ضمن قيادة شرطة بغداد الرصافة".

وأضاف البيان، أن" الشمري اطلع على المرافق الحيوية التي يضمها هذا المركز من وحدات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين".

كما أشاد الوزير- بحسب البيان- بـ"الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاز هذا المبنى الجديد"، مشددا على"أن تكون جميع مراكز الشرطة بالمستوى المطلوب وأن العمل يجب أن يكون بروح الفريق الواحد مع توفير الأجواء المناسبة لجميع المراجعين".

فيما اختتم البيان، أن" وزير الداخلية تابع أحد مراكز الدفاع المدني، وتابع ايضاً سير العمل فيه، مؤكدا "ضرورة الجاهزية الكاملة، واستمرار التدريب والممارسات الميدانية ، كما استمع إلى احتياجات وطلبات الضباط والمنتسبين".