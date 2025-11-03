الأخبار

وزارة الداخلية: ضرورة الجاهزية الكاملة لمراكز الدفاع المدني


 

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمراجعين في جميع مراكز الشرطة، فيما شدد على ضرورة الجاهزية الكاملة لمراكز الدفاع المدني، إذ ذكر بيان لوزارة الداخلية، أن"وزارة الداخلية تواصل تطوير بناها التحتية وفق خطة ممنهجة، إذ افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ضمن قيادة شرطة بغداد الرصافة".

وأضاف البيان، أن" الشمري اطلع على المرافق الحيوية التي يضمها هذا المركز من وحدات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين".

كما أشاد الوزير- بحسب البيان- بـ"الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاز هذا المبنى الجديد"، مشددا على"أن تكون جميع مراكز الشرطة بالمستوى المطلوب وأن العمل يجب أن يكون بروح الفريق الواحد مع توفير الأجواء المناسبة لجميع المراجعين".

فيما اختتم البيان، أن" وزير الداخلية تابع أحد مراكز الدفاع المدني، وتابع ايضاً سير العمل فيه، مؤكدا "ضرورة الجاهزية الكاملة، واستمرار التدريب والممارسات الميدانية ، كما استمع إلى احتياجات وطلبات الضباط والمنتسبين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار
تركيا تساوم بالنفط.. خبير يحذر من "صفقة القرن المائية" ضد العراق
مصدر: تعطيل الدوام الرسمي في العراق من يوم السبت المقبل الى الأربعاء
وثائق تكشف تزوير مرشح تقدم محمد ثامر لوثيقته الدراسية.. والمفوضية لم تستبعده بعد
خطة امنية مشددة من ثلاثة محاور في بغداد
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
وزارة الداخلية: ضرورة الجاهزية الكاملة لمراكز الدفاع المدني
مديرية المرور العامة: إنجاز جسر غزة سيسهم بمعالجة الاختناقات في ثلاث مناطق ببغداد
وزارة التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للتعليم المهني- الدور الثالث
مجلس القضاء: السجن عشر سنوات بحق مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك