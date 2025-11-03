مجلس القضاء: السجن عشر سنوات بحق مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا ان "المدان ضبط بحوزته منشورات تروّج عن نشاطات حزب البعث المحظور في محافظة بغداد".

كما أشار الى أنه "تم إصدارَ الحكم بحقهِ استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".