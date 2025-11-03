محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق مدانين ضبطت بحوزتهما 198 كغم من المواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق مدانَين اثنين ضبطت بحوزتهما 198 كغم من المواد المخدرة، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدانَين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، لافتا الى ان "المدانَين ضبطت بحوزتهما 102 كيلو غرام من مادة الكبتاجون المخدرة، إضافة إلى 96 كيلو غراماً من مادة الحشيشة المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

كما لفت الى أنه "تم إصدار الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".