رئيس مجلس القضاء يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الاستعدادات القضائية للانتخابات البرلمانية المقبلة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، الإجراءات القضائية الخاصة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث ذكر بيان للمجلس، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان".

وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا الإجراءات القضائية الخاصة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة التي سَتقام بِتاريخ 11 / 11 / 2025".