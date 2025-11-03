الأخبار

عمليات بغداد: اغلاق 16 كراجاً مخالفاً والقبض على المتجاوزين


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إغلاق 16 ساحة (مرأباً) لوقوف العجلات غير الرسمية والقبض على عدد من المخالفين، حيث ذكرت القيادة في بيان)، أنه "استكمالاً للحملة الواسعة لتدقيق ومتابعة الساحات ورصد المخالفات التي تمثل تجاوزاً على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من خلال لجنة متابعة المرائب في قيادتنا بإسناد دوائر أمانة بغداد والقطعات الماسكة، تم خلالها غلق (16) ساحة (مرأباً) مخالفة للشروط والضوابط المعمول بها".

وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المخالفين لاستغلالهم الطرق الرئيسة والأرصفة باستخدامها لوقوف العجلات واستحصال مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون"، وتابعت، أن "هذه الإجراءات تأتي حرصاً منّا على أمن وسلامة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، داعية المواطنين الى "التعاون والإخبار الفوري عن الحالات والظواهر السلبية".

