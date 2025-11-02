المفوضية: استبعاد المرشح المخالف حتى لو فاز بالانتخابات مع حذف أصواته

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الاحد (2 تشرين الثاني 2025)، شمول المرشح المخالف ممن تنظر قضاياهم أمام الجهات المعنية بالاستبعاد حتى لو فاز بالانتخابات، مع حذف أصواته.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي: إنه "لا يوجد وقت محدد لإنهاء عملية الاستبعاد، العملية تستمر إلى ما بعد انتهاء عملية الاقتراع".

وأضاف، أن "العملية مستمرة وفقاً للشكاوى المنظورة لحين رفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية والمصادقة عليها، حتى لو فاز المرشح بالانتخابات يتم استبعاده وتحذف أصواته ولا تذهب للقائمة التي رشح فيها".