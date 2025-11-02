الأخبار

المفوضية: استبعاد المرشح المخالف حتى لو فاز بالانتخابات مع حذف أصواته


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الاحد (2 تشرين الثاني 2025)، شمول المرشح المخالف ممن تنظر قضاياهم أمام الجهات المعنية بالاستبعاد حتى لو فاز بالانتخابات، مع حذف أصواته.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي: إنه "لا يوجد وقت محدد لإنهاء عملية الاستبعاد، العملية تستمر إلى ما بعد انتهاء عملية الاقتراع".

وأضاف، أن "العملية مستمرة وفقاً للشكاوى المنظورة لحين رفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية والمصادقة عليها، حتى لو فاز المرشح بالانتخابات يتم استبعاده وتحذف أصواته ولا تذهب للقائمة التي رشح فيها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق جديد للتربية بخصوص تعطيل المدارس خلال الانتخابات
المفوضية: استبعاد المرشح المخالف حتى لو فاز بالانتخابات مع حذف أصواته
وزير الصحة يلغي قرار نقل خمسة آلاف موظف إلى وزارة العدل
العراق ينفي التنازل عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا
رئيس اللجنة العليا للانتخابات: لا يوجد حظر للتجوال خلال يوم الاقتراع
المتحدث باسم الحكومة: لا صحة لتنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا
مبعوث ترامب للعراق مارك سافايا يعلن تسلم مهمته رسميا
باحث في الشأن السياسي : الحلبوسي يتحدث بخوف لا ببرنامج والأنبار تريد من يدافع عن حقوقها
القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار
خلال لقائه فيدان.. رئيس الجمهورية يدعو إلى تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك