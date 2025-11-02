وزير الصحة يلغي قرار نقل خمسة آلاف موظف إلى وزارة العدل

وجّه وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار نقل خمسة آلاف موظف إلى وزارة العدل.

وقال مصدر رفيع للوكالة الرسمية إنَّ "وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي وجّه، اليوم، بإلغاء قرار نقل خمسة آلاف موظف من ملاكات وزارة الصحة إلى وزارة العدل".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية وثيقة منسوبة لوزارة الصحة، تتضمّن نقل نحو خمسة آلاف موظف، غالبيتهم من اختصاصات التحليلات المرضية والصيدلة وفاحصي البصر، إلى وزارة العدل بقرار إجباري.