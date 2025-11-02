العراق ينفي التنازل عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا

نفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، (2 تشرين الثاني 2025)، الأنباء عن تنازل العراق عن ديونه الى تركيا مقابل اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين اليوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في تصريح صحفي "لا صحة لتنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى اليوم الأحد، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد صباح اليوم.

ونقلت رويترز عن مسؤول تركي قوله، إن: "العراق وقع اتفاقا مع تركيا اليوم الأحد سيتسنى بموجبه استغلال عوائد مبيعات النفط في تمويل مشروعات بنية تحتية في مجال المياه ستنفذها شركات تركية".

وقال المسؤول التركي إن: "الحكومة العراقية ستشكل لجنة لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه وستدعو شركات تركية لتقديم عروضها، على أن تموَّل هذه المشاريع عبر عوائد مبيعات النفط الذي يصدره العراق إلى تركيا".