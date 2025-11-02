رئيس اللجنة العليا للانتخابات: لا يوجد حظر للتجوال خلال يوم الاقتراع

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2025 الفريق اول الركن قيس المحمداوي ، اليوم الاحد (2 تشرين الثاني 2025)، عدم فرض حظر للتجوال خلال الانتخابات.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي : إن "يوم أمس شهد تنفيذ ممارسة أمنية كبيرة على عموم المحافظات، فيما تم اليوم عقد لقاء تفصيلي مع قائد عمليات بغداد وقيادات الكرخ والرصافة لبحث آخر الاستحداثات في هذا السياق".

وأضاف، "العمل مستمر لتأمين إيصال المواد المتعلقة بالانتخابات كافة، وقطعاتنا البطلة ستكون في حالة إنذار بنسبة 100% يوم 6 أو 7 من الشهر الجاري"، مؤكداً، أنه "لا يوجد أي حظر بين المحافظات وداخل المحافظة و على حركة الطيران في الوقت الراهن".

وأشار المحمداوي إلى، أن "اللجنة العليا للانتخابات تواصل عملها عبر لجانها الإدارية والعسكرية والسيبرانية والإعلامية المنتشرة في جميع المحافظات؛ لضمان تحقيق الأمن الكامل أثناء العملية الانتخابية".

وفي ما يتعلق بالحظر، أفاد المحمداوي، بأنه "تم تخويل رئيس اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال في حال تطلب الأمر في منطقة معينة"، مشيراً إلى، أن "هذا القرار سيتم اتخاذه بعد التشاور مع القائد العام للقوات المسلحة".

ولفت إلى، أن "الوضع الأمني في العراق مستقر"، مبيناً، "وصلنا إلى مرحلة ممتازة، ولا توجد أي مشاكل أمنية، ونحن في طريقنا لتحقيق ما يستحقه العراق، المنافذ والطيران تعمل بشكل طبيعي والخطة الأمنية شفافة وقابلة للتعديل".