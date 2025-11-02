الأخبار

مبعوث ترامب للعراق مارك سافايا يعلن تسلم مهمته رسميا


أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، تسلمه مهامه رسميًا، التي كلفه بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال سافايا في منشورٍ على منصة "إكس": "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق إلى الواجهة". وأضاف: "الآن أباشر مهام عملي"، مردفًا بالقول: "لنجعل العراق عظيمًا من جديد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرّر، في شهر تشرين الأول الماضي، تعيين مارك سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق.

ويعد مارك سافايا ثالث مبعوث أمريكي إلى العراق، بعد بول بريمر عام 2003، وبريت ماكغورك خلال مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش عام 2014.

كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، أول أمس الجمعة، أن مهمته تتركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تمر بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشرًا وصادقًا يخدم مصالح الشعبين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مبعوث ترامب للعراق مارك سافايا يعلن تسلم مهمته رسميا
باحث في الشأن السياسي : الحلبوسي يتحدث بخوف لا ببرنامج والأنبار تريد من يدافع عن حقوقها
القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار
خلال لقائه فيدان.. رئيس الجمهورية يدعو إلى تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية
بعد أكثر من عامين من التوقف.. السليمانية تستقبل أول طائرة تركية فجر الثلاثاء
رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة إكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات
وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية
النزاهة تعلن موقفًا إحصائيًا عن عمليات الضبط خلال شهر تشرين الأول
القضاء يبطل قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة بها
المفوضية تعلن إحصائية سجل الناخبين المحدث استعداداً للانتخابات المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك