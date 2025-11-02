مبعوث ترامب للعراق مارك سافايا يعلن تسلم مهمته رسميا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، تسلمه مهامه رسميًا، التي كلفه بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال سافايا في منشورٍ على منصة "إكس": "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق إلى الواجهة". وأضاف: "الآن أباشر مهام عملي"، مردفًا بالقول: "لنجعل العراق عظيمًا من جديد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرّر، في شهر تشرين الأول الماضي، تعيين مارك سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق.

ويعد مارك سافايا ثالث مبعوث أمريكي إلى العراق، بعد بول بريمر عام 2003، وبريت ماكغورك خلال مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش عام 2014.

كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، أول أمس الجمعة، أن مهمته تتركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تمر بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشرًا وصادقًا يخدم مصالح الشعبين.