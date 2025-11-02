باحث في الشأن السياسي : الحلبوسي يتحدث بخوف لا ببرنامج والأنبار تريد من يدافع عن حقوقها

وصف الباحث في الشأن السياسي، بلال الجميلي، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، خطابات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الأخيرة بأنها “مأزومة ومهزوزة”، مشيرا إلى أنها تعكس حالة ارتباك سياسي واضحة.

وقال الجميلي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المواطن في الأنبار أو في المحافظات السنية عموما لم يعد يبحث عن الشعارات، بل يريد برنامجا انتخابيا واضحا يتضمن الدفاع عن حقوقه، وجلب التعويضات وحقوق الشهداء، وتوفير فرص التعيين وتحسين الخدمات، وإنصاف المغيبين”.

وأضاف أن “الحلبوسي، بدلا من أن يقدم برنامجا انتخابيا يدافع فيه عن حقوق ناخبيه، ظهر في خطاباته الأخيرة مأزوما وخائفا، وأطلق عبارات وأمثلة لا علاقة لها بالاستحقاق الانتخابي”، مشيرا إلى أن “حملاته الدعائية الأخيرة ركزت على التهديد والوعيد بدلا من تقديم رؤية سياسية واقعية تخدم أهل الأنبار والمكون السني”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المنافسة الانتخابية داخل المحافظات السنية، ولا سيما في الأنبار التي تُعد المعقل الأبرز لحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، الذي يواجه خلال هذه المرحلة انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ومن بعض الناشطين في محافظته، الذين يتهمونه بفقدان زمام المبادرة السياسية وتراجع شعبيته، بعد سلسلة من الانشقاقات داخل حزبه.

كما تأتي الخطابات الأخيرة للحلبوسي في أجواء انتخابية محتدمة يسعى فيها كل طرف إلى تثبيت حضوره السياسي، وسط دعوات متكررة من شخصيات أكاديمية واجتماعية في الأنبار إلى التركيز على البرامج الانتخابية والخدمات بدلا من الخطاب التصعيدي أو الشخصي.