الأخبار

القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان"، أن "أقسام الاستخبارات والأمن في فرقتي المشاة السابعة والعاشرة تمكنت من تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "عمليات القبض جاءت استناداً إلى مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق أحكام المادتين (28 و32) من قانون المخدرات"، مبيناً أنه "تم نصب كمائن محكمة لهم والإطاحة بهم، وتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

