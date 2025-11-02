الأخبار

خلال لقائه فيدان.. رئيس الجمهورية يدعو إلى تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية


دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، إلى تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكر بيان لمكتبه ، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين. إذ جرى، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلم الإقليمي".

وأكد رئيس الجمهورية "التزام العراق بنهج الانفتاح وبناء الشراكات وعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة والعالم، مشددًا على ثوابت السياسة الوطنية القائمة على احترام السيادة وتغليب المصالح المشتركة".

ودعا إلى "تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية تضمن الحقوق المكتسبة للعراق في نهري دجلة والفرات، وتستند إلى مبدأ تحسين إدارة ملف المياه بما يسهم في الحد من الهدر وتحقيق الاستدامة المائية".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي "حرص بلاده على تقوية العلاقات الثنائية مع العراق وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، داعيًا إلى توسيع فرص التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التواصل والتنسيق المتبادل".

