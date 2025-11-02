رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة إكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات

شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد (2 تشرين الثاني 2025)، على ضرورة إكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة، وسبل ضمان نجاحها بما يعزز المسار الديمقراطي في البلاد".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية توفير الأجواء الآمنة والمستقرة التي تكفل إجراء الانتخابات وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت بحرية وشفافية"،

مشددا على "أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية المراكز الانتخابية، وتأمين عملية الاقتراع من خلال تنفيذ خطة أمنية في بغداد وبقية المحافظات لضمان سلامة سير الانتخابات".

واستعرض وزير الداخلية وفق البيان "خطة الوزارة الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية"، مؤكدا "جاهزية القوات الأمنية لتنفيذ مهامها وبما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء يسودها الأمن والنظام".