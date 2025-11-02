وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية

اعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاحد، ان الاتفاقية المائية التي سيتم توقيعها مع العراق، هي الأولى من نوعها.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين من بغداد، انه "بحثنا في بغداد ملفات التجارة والمياه، ونحن نسعى لإدامة أمن العراق واستقراره".

وأضاف وزير الخارجية التركي، انه "يجب أن يصل التعاون بين دول المنطقة إلى أعلى المستويات"، مشيرا الى "الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق هي الأولى من نوعها".

وأوضح ان "الاتفاقيات التي سنوقها اليوم سوف تفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية".

وقدم فيدان "الشكر للقيادة العراقية العليا وعلى رأسها رئيس الوزراء بما يخص ملف التنمية".