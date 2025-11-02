القضاء يبطل قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة بها

قررت محكمة القضاء الإداري، إبطال قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة بها.

وذكرت المحكمة في منطوق القرار وبحسب وثائق، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، إنها "قررت إلغاء الكتاب الصادر عن محافظ البنك المركزي العراقي المؤرخ في 9/4/2025 والمتضمن تقييد التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات البيع العقاري، واعتبار تلك القيود باطلة لمخالفتها أحكام القانون والدستور".

واضافت الوثائق "كما حمّلت المحكمة المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القانونية"، مؤكدةً أن "القرار قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وفق أحكام المواد (7) و(12) من قانون المحكمة الإدارية العليا رقم (17) لسنة 2013".