الأول من نوعه.. العراق يعلن قرب توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا بشأن إدارة المياه

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن قرب توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا يتعلق بإدارة المياه بين البلدين، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات العراقية – التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في بغداد بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث شدَّد حسين على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تستند إلى التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، إضافة إلى الروابط التجارية والاقتصادية.

وقال فؤاد حسين: "وجود الوزير هاكان مع وفده في بغداد اليوم يخص قضية مهمة تمس المواطنين في كلا البلدين، وهي قضية المياه. لقد أجرينا اجتماعات موسعة في أنقرة وتوصلنا إلى تفاهمات تُرجمت الآن إلى وثيقة سيتم توقيعها خلال ساعات".

وأوضح أن الوثيقة تتعلق بإطار التعاون بين العراق وتركيا في إدارة المياه، مشيراً إلى أنها تمثل أول اتفاق رسمي ينظّم هذا المجال بين الطرفين. وأضاف: "تطرَّقنا أيضاً إلى مسائل أخرى، ولدينا 26 مذكرة تفاهم بين البلدين تم تحويلها إلى عمل مشترك، تتعلق بالمياه والصحة والأمن والطاقة والشباب والعدل".

وأشار الوزير إلى أن الحوار شمل أيضاً القضايا الأمنية ودعم المحادثات الجارية بين تركيا وأطراف أخرى (حزب العمال)، متمنياً أن تُسفر هذه الاجتماعات عن اتفاقات ملموسة تخدم مصلحة الطرفين.