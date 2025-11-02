الأخبار

الأول من نوعه.. العراق يعلن قرب توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا بشأن إدارة المياه


أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن قرب توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا يتعلق بإدارة المياه بين البلدين، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات العراقية – التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في بغداد بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث شدَّد حسين على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تستند إلى التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، إضافة إلى الروابط التجارية والاقتصادية.

وقال فؤاد حسين: "وجود الوزير هاكان مع وفده في بغداد اليوم يخص قضية مهمة تمس المواطنين في كلا البلدين، وهي قضية المياه. لقد أجرينا اجتماعات موسعة في أنقرة وتوصلنا إلى تفاهمات تُرجمت الآن إلى وثيقة سيتم توقيعها خلال ساعات".

وأوضح أن الوثيقة تتعلق بإطار التعاون بين العراق وتركيا في إدارة المياه، مشيراً إلى أنها تمثل أول اتفاق رسمي ينظّم هذا المجال بين الطرفين. وأضاف: "تطرَّقنا أيضاً إلى مسائل أخرى، ولدينا 26 مذكرة تفاهم بين البلدين تم تحويلها إلى عمل مشترك، تتعلق بالمياه والصحة والأمن والطاقة والشباب والعدل".

وأشار الوزير إلى أن الحوار شمل أيضاً القضايا الأمنية ودعم المحادثات الجارية بين تركيا وأطراف أخرى (حزب العمال)، متمنياً أن تُسفر هذه الاجتماعات عن اتفاقات ملموسة تخدم مصلحة الطرفين.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
