التعليم العالي: بدء التقديم إلى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بدء التقديم إلى قناة القبول المباشر (التعليم الحكومي الجامعي الخاص) للسنة الدراسية 2026/2025، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إنه "تم إطلاق التقديم إلى قناة القبول المباشر (التعليم الحكومي الجامعي الخاص) للسنة الدراسية 2026/2025".

وأضاف البيان، أن "التقديم وإجراء الاختبارات ينتهي في 2025/11/10 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي"، وتابع، أن "الكليات المعنية بقناة القبول المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات وأقسام الآثار وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية والتركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطى".

كما بيّن، أنه "يتوجب على الطلبة المتقدمين إلى كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة سحب استمارة التقديم والفحص الطبي قبل مراجعة الجامعة لإجراء الاختبار من خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq)".