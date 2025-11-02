الأخبار

التعليم العالي: بدء التقديم إلى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بدء التقديم إلى قناة القبول المباشر (التعليم الحكومي الجامعي الخاص) للسنة الدراسية 2026/2025، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إنه "تم إطلاق التقديم إلى قناة القبول المباشر (التعليم الحكومي الجامعي الخاص) للسنة الدراسية 2026/2025".

وأضاف البيان، أن "التقديم وإجراء الاختبارات ينتهي في 2025/11/10 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي"، وتابع، أن "الكليات المعنية بقناة القبول المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات وأقسام الآثار وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية والتركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطى".

كما بيّن، أنه "يتوجب على الطلبة المتقدمين إلى كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة سحب استمارة التقديم والفحص الطبي قبل مراجعة الجامعة لإجراء الاختبار من خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq)". 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
