رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزير الخارجية التركي القضايا القضائية والقانونية المشتركة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التعاون في عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة، إذ ذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له".

كما أضاف البيان، "بحث الجانبان التعاون بين البلدين في عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة".