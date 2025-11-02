وزارة العمل: إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني 2025 للأسر المشمولة في عموم العراق، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني 2025، شملت قرابة مليوني و(86) ألف أسرة مستفيدة في جميع المحافظات، وبمبلغ إجمالي تجاوز (448) مليار دينار".

بالمقابل، دعا رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي الأسر المستفيدة إلى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لها، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".

كما أوضح، أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(511) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (361) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (575) ألف أسرة وبمبلغ تجاوز (87) مليار دينار".