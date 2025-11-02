مستشار الأمن القومي يؤكد استمرار التعاون مع المجتمع الدولي وحلف الناتو بالمجالات الإنسانية والاستشارية

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، استمرار تعاون العراق مع المجتمع الدولي وحلف الناتو في المجالات الإنسانية والاستشارية، وذلك خلال لقائه رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو الأدميرال كافو دراكوني على هامش مؤتمر "حوار المنامة 21" في البحرين، إذ ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى في العاصمة البحرينية المنامة رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، الأدميرال كافو دراكوني، على هامش انعقاد مؤتمر (حوار المنامة 21 )في البحرين".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا استمرار التعاون بين العراق وبعثة حلف الناتو ،كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية تعزيز السلام الإقليمي والدولي".

كما قدم الأعرجي، "الشكر لبعثة الناتو في العراق لما تقدمه من مهام تدريبية واستشارية لبناء قدرات القوات العراقية"، مؤكداً أن "العراق مستمر بالتعاون مع المجتمع الدولي في المجالات الإنسانية والاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب".

بالمقابل، جدد الأدميرال دراكوني، تأكيده "لدعم عمل بعثة الناتو في العراق ، وفقاً لما يحتاجه من متطلبات في مجالات الاستشارة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات ".