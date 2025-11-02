الأخبار

مستشار الأمن القومي يؤكد استمرار التعاون مع المجتمع الدولي وحلف الناتو بالمجالات الإنسانية والاستشارية


أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، استمرار تعاون العراق مع المجتمع الدولي وحلف الناتو في المجالات الإنسانية والاستشارية، وذلك خلال لقائه رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو الأدميرال كافو دراكوني على هامش مؤتمر "حوار المنامة 21" في البحرين، إذ ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى في العاصمة البحرينية المنامة رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، الأدميرال كافو دراكوني، على هامش انعقاد مؤتمر (حوار المنامة 21 )في البحرين".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا استمرار التعاون بين العراق وبعثة حلف الناتو ،كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية تعزيز السلام الإقليمي والدولي".

كما قدم الأعرجي، "الشكر لبعثة الناتو في العراق لما تقدمه من مهام تدريبية واستشارية لبناء قدرات القوات العراقية"، مؤكداً أن "العراق مستمر بالتعاون مع المجتمع الدولي في المجالات الإنسانية والاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب".

بالمقابل، جدد الأدميرال دراكوني، تأكيده "لدعم عمل بعثة الناتو في العراق ، وفقاً لما يحتاجه من متطلبات في مجالات الاستشارة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات ".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
