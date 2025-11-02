المنافذ الحدودية: ضبط مستلزمات طبية ومواد غذائية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط مستلزمات طبية ومواد غذائية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، تضم مستلزمات طبية بدون موافقات استيرادية من وزارة الصحة، ومواد غذائية لا تحمل شهادة مطابقة أو وثيقة إطلاق، مع عدم وجود ما يؤيد صلاحيتها للاستهلاك البشري". وأضاف البيان، أن "إنجاز المعاملة تم من دون تحويلها إلى شعبة الرقابة الصحية، كونها الجهة الفنية المسؤولة عن فحص وكشف المواد الغذائية".

كما لفت إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة الحاوية والمعاملة الجمركية المنجزة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".