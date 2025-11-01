الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
اندلاع اشتباكات مسلحة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ؛ مقتل واصابة 8 اشخاص كحصيلة أولية.
علي محسن راضي
43
2025-11-01
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بدء الانتشار الأمني في مدارس بغداد استعدادا للانتخابات
العراق يدين المجازر والانتهاكات في السودان
اندلاع اشتباكات مسلحة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ؛ مقتل واصابة 8 اشخاص كحصيلة أولية.
النائب زياد الجنابي ينتقد الحلبوسي وحزب تقدم: من يراهن على تفكك البلاد سيخيب و"الأمة هي العراق"
رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي في 3 مشاريع للمياه والبنى التحتية بالديوانية
محافظة ديالى: تسجيل هزة أرضية بقوة (4,3) درجات
وزارة الكهرباء: استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات
وزارة الداخلية تعلن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات
وزارة الصحة: سيكون لكل أسرة طبيب لتقييم حالاتهم أولياً قبل نقلهم للمستشفى
الأمن الوطني يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
إحالة وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري إلى القضاء لتورطه بهدر 21 مليار دينار من خلال أحد عقود الوزارة
443
حالة الطقس: عدة محافظات تسجل حرارة دون الثلاثين مئوية
410
كربلاء المقدسة: انطلاق حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية والدولية بنسخته التاسعة
365
الصحة توضح حقيقة تفشي فيروس في المدارس
362
قتيل وإصابات بسبب مشاجرة خلال تجمع انتخابي في واسط
336
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك