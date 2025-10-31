مصدر في المثنى: وفد قطري رفيع يدخل البادية لأغراض الصيد بحماية وزارة الداخلية

كشف مصدر محلي في محافظة المثنى، اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025)، عن دخول وفد قطري رفيع المستوى إلى بادية المحافظة لأغراض الصيد، مؤكداً أن الزيارة جرت وفق موافقات رسمية وبإشراف أمني خاص.

قال مصدر محلي إن "وفداً قطرياً يضم شخصيات رفيعة المستوى وصل إلى بادية محافظة المثنى خلال الساعات الماضية لغرض ممارسة نشاطات الصيد الموسمي"، مبيناً أن "الوفد دخل الأراضي العراقية بموافقات رسمية صادرة عن الجهات المختصة".

وأضاف المصدر أن "وزارة الداخلية وفّرت حماية خاصة للوفد خلال تواجده في مناطق البادية الجنوبية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة"، مشيراً إلى أن "الزيارة تأتي ضمن برنامج سنوي معتاد لرحلات الصيد التي تُنظم في المناطق الصحراوية العراقية خلال فصل الشتاء".