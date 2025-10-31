الأخبار

الأمن الوطني يعلن حصيلة عملياته لتشرين الأول: القبض على 27 إرهابياً و22 مروجا للبعث


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، (31 تشرين الأول 2025)، عن حصيلة عملياته خلال شهر تشرين الأول الحالي في مختلف محافظات البلاد.

وذكر بيان للأمن الوطني إنّ: "عملياته أسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً بالإرهاب، و63 تاجراً ومروّجاً للمخدرات، فضلاً عن 126 متهماً بالابتزاز والتهديد".

وأضاف البيان، أنّ "من بين المقبوض عليهم أيضاً 6 متهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية، و29 متهماً بعمليات النصب والاحتيال".

وأشار إلى، أنّه "تم القبض على 14 متهماً منتمين إلى الحركات الدينية المتطرفة، و22 متهماً بالترويج لحزب البعث المنحل، بالإضافة إلى 11 متهماً بتزوير المحررات".

 

