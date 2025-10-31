الحشد الشعبي يرفع مخلفات حربية لداعش من داخل مدرسة بايمن الموصل

رفعت كتيبة نينوى في مديرية المتفجرات بالحشد الشعبي، مخلفات حربية تعود لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي من داخل احدى المدارس في الجانب الايمن لمدينة الموصل.
وذكر اعلام الحشد في بيان:" ان العملية جرت خلال واجب ميداني في حي الرسالة، في اطار جهود الحشد الشعبي المستمرة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، وتضمنت معالجة ورفع المخلفات من داخل متوسطة الرسالة للبنات".
واضاف :" ان مفارز الكتيبة انجزت المهمة بشكل كامل وآمن، حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية".
