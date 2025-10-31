التربية تستنكر "الحملة المأجورة" التي تتعرض لها من " المزورين والمتضررين"

استنكرت وزارة التربية ، ما وصفتها بالحملة المأجورة التي تتعرض لها مؤخراً من خلال "زمرة من المزورين والمتضررين في محاولة يائسة لتشويه صورة المنجزات امام الرأي العام".

واكدت وزارة التربية في بيان :" ان ما يُنشر في بعض المنصات الاعلامية لا يعدو كونه افتراءات واكاذيب مدفوعة الثمن، تستهدف الوزارة وقيادتها دون ادنى مهنية او مسؤولية، في وقت يشهد فيه الجميع حجم الجهود والنجاحات المتحققة ميدانياً".

واكدت انها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يروّج للاكاذيب ويمارس التضليل، وهي ماضية بثقة في طريقها، متمسكة برسالتها الاصلاحية، واضعة المواطن العراقي الحَكم الاول على ادائها، ايماناً منها بان العمل الصادق لا تهزه حملات التشويه مهما كانت وتنوعت ادواتها.

وتابعت:" ان توقيتات هذه الحملة تكشف دوافعها السياسية، بعد ان فشلت تلك الجهات في تحقيق مصالحها داخل المؤسسة التربوية".