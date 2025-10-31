العراق يؤكد استعداده الكامل للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني

جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، تأكيده استعداد العراق الكامل للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني .

واستعرض الأعرجي، خلال لقائه المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهينبول ، اليوم الجمعة على هامش مؤتمر (حوار المنامة 21) والذي يشارك فيه العراق ، جهود الحكومة العراقية في إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الأمل في الموصل، وكذلك عمليات الإدماج المستمرة لتلك العوائل .

وقدم الأعرجي، الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر لجهودها الإنسانية سواء في العراق أو الدول التي تعمل فيها.

من جانبه ، ثمن السفير كراهينبول، تعاون الحكومة العراقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها في إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الأمل في الموصل ، كما قدم شرحا لعمل اللجنة في العراق