السيد القبانجي: الطائفية لغة المهزومين.. والانتخابات القادمة "ساخنة"

وصف امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الانتخابات القادمة بانها "ساخنة"، معتبرا ان المهزومين هم فقط من يستخدم اللغة الطائفية.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة انه "نحن نعتقد أن لغة الطائفية ليست لغة دستورية"، مشيرا الى ان "المهزومين يستخدمون اللغة الطائفية ونحن لا نحتاج هذه اللغة".

وأضاف: "نعتقد بجهوزية شعبنا للانتخابات الساخنة القادمة"، مقدما الشكر لـ"وزارة الداخلية لمنع لعبة (روبلوكس) الشيطانية الخطيرة على أطفالنا".

وفي وقت سابق، جدد مجلس القضاء الأعلى بأكثر من مناسبة، تشديده وتحذيره للمرشحين من استخدام الخطاب الطائفي، والتعدي على المرشحين الاخرين.