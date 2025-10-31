الأخبار

السيد القبانجي: الطائفية لغة المهزومين.. والانتخابات القادمة "ساخنة"


وصف امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الانتخابات القادمة بانها "ساخنة"، معتبرا ان المهزومين هم فقط من يستخدم اللغة الطائفية.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة انه "نحن نعتقد أن لغة الطائفية ليست لغة دستورية"، مشيرا الى ان "المهزومين يستخدمون اللغة الطائفية ونحن لا نحتاج هذه اللغة".

وأضاف: "نعتقد بجهوزية شعبنا للانتخابات الساخنة القادمة"، مقدما الشكر لـ"وزارة الداخلية لمنع لعبة (روبلوكس) الشيطانية الخطيرة على أطفالنا".

وفي وقت سابق، جدد مجلس القضاء الأعلى بأكثر من مناسبة، تشديده وتحذيره للمرشحين من استخدام الخطاب الطائفي، والتعدي على المرشحين الاخرين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
21 جامعة عراقية تتصدر تصنيف Leiden العالمي للأداء البحثي
رئيس هيئة النزاهة : الإجراءات الوقائية والتوعوية تقلل كلفة مواجهة الفساد
جهاز مكافحة إرهاب كردستان ينفي مزاعم استهداف مقر بارزاني
العراق يؤكد استعداده الكامل للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني
السيد القبانجي: الطائفية لغة المهزومين.. والانتخابات القادمة "ساخنة"
الاستخبارات تحبط عملية تهريب مشتقات نفطية في نينوى
وزارة الكهرباء: خطة شاملة لتغطية المحافظات كافة بمشاريع الطاقة الشمسية
وزارة الاتصالات: ما يثار حول تعاقداتنا استهداف ممنهج لمشاريع الإصلاح ومحاربة الفساد
وزارة التعليم العالي: 21 جامعة عراقية تحقق حضوراً متميزاً في تصنيف Leiden العالمي
نينوى: الاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك