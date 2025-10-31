الاستخبارات تحبط عملية تهريب مشتقات نفطية في نينوى

احبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عملية تهريب مشتقات نفطية في نينوى.

وقالت المديرية في بيان انه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بتكثيف الجهود والقضاء على عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية والقبض عليهم ومن خلال معلومات استخبارية لقسم استخبارات وامن الفرقة السادسة عشر والتي اكدت على وجود عجلة مخصصه لتهريب المشتقات النفطية في نينوى، تم على اثرها قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بنصب كمين محكم حيث تم ضبط عجلة حمل بداخلها كمية كبيرة من الوقود المعد للتهريب والقبض على سائقها".

وأضافت انه "تم ضبط عددا من خزانات الوقود"، لافتة الى انه "جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصوليا".