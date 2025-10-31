وزارة التعليم العالي: 21 جامعة عراقية تحقق حضوراً متميزاً في تصنيف Leiden العالمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، دخول إحدى وعشرون جامعة عراقية في تصنيف Leiden للأداء البحثي العالمي، فقد ذكر بيان للوزارة، أن "إحدى وعشرون جامعة عراقية سجلت نتائجها التنافسية المهمة في تصنيف (CWTS Leiden Ranking) المعني بتحليل وتقييم جودة البحث العلمي للمؤسسات الأكاديمية العالمية".

كما أوضح البيان أن "هذا التصنيف (https://open.leidenranking.com/ranking/2025/list) يرتكز على قياس جودة المخرجات البحثية وتأثيرها في المجتمع العلمي استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة:

- نسبة البحوث ضمن أعلى 10% عالميًا من حيث الاستشهادات.

- معدل الاستشهادات المعياري (MNCS).

- مؤشرات التعاون العلمي الدولي.

- تحليل الإنتاج البحثي كمًّا ونوعًا.

كذلك لفت الى أن "نتائج التصنيف أظهرت الحضور التنافسي لكل من جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية والجامعة المستنصرية وجامعة بابل وجامعة الموصل وجامعة البصرة وجامعة الكوفة وجامعة الأنبار وجامعة النهرين وجامعة السليمانية وجامعة القادسية وجامعة كربلاء وجامعة ديالى وجامعة صلاح الدين في أربيل والجامعة التقنية الوسطى وجامعة ذي قار وجامعة دهوك وجامعة واسط والجامعة العراقية وجامعة كركوك وجامعة بوليتكنك السليمانية".

فيما أشار الى أن "تصنيف CWTS Leiden Ranking الصادر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا (CWTS) في جامعة ليدن الهولندية يعد من أهم التصنيفات العالمية المتخصصة في تحليل الأداء البحثي إذ يعتمد على بيانات منصّة Web of Science التابعة لمؤسسة Clarivate العالمية ويتميّز بدقته وموضوعيته في قياس الأثر العلمي للمؤسسات الأكاديمية".