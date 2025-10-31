نينوى: الاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية

صرّحت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في محافظة نينوى، إذ ذكرت المديرية في بيان، أنه "تم إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في محافظة نينوى"، مبيناً أن "ذلك جاء بناء على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بتكثيف الجهود لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية والقبض عليهم".

كذلك أضاف، أن "معلومات استخبارية وردت الى قسم استخبارات وأمن الفرقة السادسة عشرة، أفادت بوجود عجلة مخصصة لتهريب المشتقات النفطية في نينوى، وعلى إثرها نصب كمين محكم من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية"، وتابع البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط عجلة حمل بداخلها كمية كبيرة من الوقود المعد للتهريب والقبض على سائقها كما تم ضبط عدد من خزانات الوقود وقد جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها أصولياً".