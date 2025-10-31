الأخبار

حالة الطقس: عدة محافظات تسجل حرارة دون الثلاثين مئوية


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل خمس محافظات حرارة دون الثلاثين مئوية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً، ويكون غائماً جزئياً خلال الليل في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة للمنطقتين الوسطى الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 27، والسليمانية وأربيل 28، ونينوى والأنبار 29، وكركوك 30، وبغداد وصلاح الدين وديالى وكربلاء المقدسة 31، والنجف الأشرف وواسط والمثنى والديوانية 32، وبابل وميسان وذي قار والبصرة 33".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم العالية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".

كما لفت  إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

فيما أوضح، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق في جميع المناطق".

فيسبوك