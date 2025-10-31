الأخبار

كربلاء المقدسة: انطلاق حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية والدولية بنسخته التاسعة


 

انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة التاسعة من حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية والدولية، حيث ذكر نائب الأمين العام للعتبة المقدسة عباس موسى، في كلمته خلال انطلاق فعاليات الحفل، إن "العتبة العباسية المقدسة أقامت تحت ظلال قبة أبي الفضل العباس (ع)، النسخة التاسعة من حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية دفعة بنات الكفيل، في مشهد يزدان بالفخر والإيمان ويتوج برسالة العلم والعطاء".

كما لفت الى أن "الحفل يقام تحت شعار (من نور فاطمة -ع- نضيء العالم)، وللعام الدراسي 2024 / 2025، بمشاركة 5000 طالبة من 14 محافظة عراقية، إلى جانب مشاركة 231 طالبةً من 7 دول عربية وإسلامية هي (الكويت، سلطنة عمان، البحرين، السعودية، إيران، باكستان، لبنان)".

وأضاف أن "الحفل يأتي ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تركز عليها العتبة المقدسة في تعزيز انتماء الإنسان لدينه ووطنه وترسيخ قيم الإيمان والمعرفة، وهو يأتي ضمن نهجها في السير على خطى المرجعية الدينية وترجمة توجيهاتها المباركة في احترام الإنسان وربط المنجز العلمي بمنهج أئمة أهل البيت (ع)".

كذلك أوضح أن "تجمع الخريجات من المحافظات كافة يمثل أنموذجًا لأطياف الشعب العراقي، في مشهد يرسم وحدة الوطن ويجسد تنوعه، إذ تلتقي جميع الألوان على لوحة واحدة وهي لوحة العلم والولاية والإخلاص، كما أنَّ هذا الحفل يمتد من نجاح إلى نجاح حاملاً في طياته رسالة عميقة تؤكد أنَّ العلم لا ينفصل عن القيم، ويهدف إلى تعزيز منظومة الهوية الوطنية وروح الانتماء لدى المشاركات، وتخريج جيل يجمع بين العلم والوعي والمسؤولية".

وتتضمن فعاليات الحفل في فترته الصباحية فقرات متعددة، منها أداء قسم التخرج وعهده عند مرقد أبي الفضل العباس (ع)، وتأدية مراسيم زيارته، ومسيرة بين العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إلى جانب فقرات أخرى.

أما فعاليات الفترة المسائية، فستقام في مجموعة العميد التربوية، وتتضمن إلقاء كلمات وقصائد، وعرضًا مسرحيًّا، بالإضافة إلى تكريم عدد من عوائل الشهداء، تثمينًا من العتبة المقدسة لبطولات وتضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل العراق، ومواساة لعوائلهم.

وتقيم العتبة العباسية المقدسة حفل تخرج دفعة بنات الكفيل، بهدف تقديم الدعم المعنوي للطالبات المتخرجات، واختتام مسيرتهن التعليمية وانطلاقتهن نحو الحياة العملية من رحاب أبي الفضل العباس (ع).

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
