أمانة بغداد: اعتماد آلية جديدة لضمان استمرار تجهيز المناطق الزراعية بمياه الشرب


أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن إيصال شبكات الماء إلى المناطق الزراعية لمنع التجاوزات على الحصص المائية بالمناطق الرسمية في العاصمة ،فيما أشارت إلى إنشاء مجمعات جديدة لضمان استمرار تجهيز المناطق الزراعية بالمياه الصالحة للشرب، حيث ذكر المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "المناطق الزراعية أصبحت مناطق واقع حال، حيث كان هناك اهتمام ومتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء بهذه الشريحة من المواطنين الذين بنوا وسكنوا في تلك المناطق بسبب كثرة الطلب على السكن في السنوات السابقة".

وأضاف أن "هذه المناطق عانت في السابق من الإهمال وقلة الخدمات، ولذلك أسس رئيس مجلس الوزراء الجهد الفني الهندسي لتقديم الخدمات المتكاملة للأراضي الزراعية وفق جداول محددة"، وتابع أن "أمانة بغداد عملت على ايصال الماء لهذه المناطق لكي لا يكون هناك تجاوز ،حيث كان هناك في السنوات السابقة تجاوز على شبكات المياه وعلى حصص المناطق التي يتم تجهيزها بالماء الصافي ، ويتم الآن ربط هذه المناطق بشبكات المياه".

كما أشار إلى أن "أمانة بغداد عملت أيضاً على إنشاء مجمعات جديدة لضمان استمرار تجهيز للمواطنين في تلك المناطق بالمياه الصالحة للشرب لكي لا تؤثر على باقي المناطق الرسمية داخل العاصمة".

